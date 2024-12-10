Пожар на московском Коптевском рынке полностью потушили

сегодня в 10:08

Пожар на Коптевском рынке в столице полностью потушен. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Изначально возгорание началось на площади 40 «квадратов» около 07:47. Горел торговый павильон.

Около 08:12 площадь пожара разрослась до 300 квадратных метров. Уже в 08:37 она увеличилась до 400 «квадратов».

Открытое горение ликвидировали в 09:03. Пожар затронул торговые павильоны, материалы и оборудование.