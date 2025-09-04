Поздравление с того света: москвичке позвонил «умерший» на Украине отец

Москвичка сымитировала смерть отца на Украине в попытке спасти его от правосудия

Жительница Москвы подделала свидетельство о смерти отца, который находился в федеральном розыске за мошенничество. План провалился, когда 22-летняя девушка опубликовала в соцсетях видеопоздравление от «покойного» родственника и на ролик наткнулся полицейский, сообщает Baza .

Молодая москвичка подала в ЗАГС лжесвидетельство о смерти папы, утверждая, что он якобы скончался на Украине. Обманщица надеялась, что благодаря этому родителя перестанут преследовать по уголовному делу.

Однако спустя время девушка опубликовала компромат на саму себя — видеоролик, в котором «умерший» отец звонит ей и поздравляет с днем рождения. Видео заинтересовались правоохранители, которые также узнали, что разыскиваемый мужчина жив и находится в Краснодаре.

В итоге отношении жительницы столицы возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют конкретное местоположение ее отца, чтобы задержать его.