Поздравление с того света: москвичке позвонил «умерший» на Украине отец
Жительница Москвы подделала свидетельство о смерти отца, который находился в федеральном розыске за мошенничество. План провалился, когда 22-летняя девушка опубликовала в соцсетях видеопоздравление от «покойного» родственника и на ролик наткнулся полицейский, сообщает Baza.
Молодая москвичка подала в ЗАГС лжесвидетельство о смерти папы, утверждая, что он якобы скончался на Украине. Обманщица надеялась, что благодаря этому родителя перестанут преследовать по уголовному делу.
Однако спустя время девушка опубликовала компромат на саму себя — видеоролик, в котором «умерший» отец звонит ей и поздравляет с днем рождения. Видео заинтересовались правоохранители, которые также узнали, что разыскиваемый мужчина жив и находится в Краснодаре.
В итоге отношении жительницы столицы возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют конкретное местоположение ее отца, чтобы задержать его.