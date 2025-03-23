Повербанк взорвался и спалил квартиру жителю Нижневартовска

В ХМАО произошел пожар из-за взорвавшегося пауэрбанка в квартире

В Ханты-Мансийском автономном округе оставленный на зарядке повербанк взорвался и устроил пожар в квартире, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в Нижневартовске. На опубликованных кадрах видно, что в результате пожара квартира сильно выгорела.

В ходе разбирательств выяснилось, что местный житель оставил на ночь портативный аккумулятор на зарядке. В итоге повербанк перегрелся и взорвался, устроив пожар в квартире. Общая площадь возгорания составила 21 кв. м.

Прибывшие на место пожарные спасли 6 человек, в том числе несовершеннолетнего. Возгорание было оперативно ликвидировано.

К ликвидации пожара в квартире привлекались 17 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.