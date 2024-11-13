сегодня в 16:39

В Курской области появились заградотряды ВСУ, которые пресекают бегство боевиков с оккупированных ими территорий. Дезертирство в частях армии Украины, задействованных в Курской области, носит все более массовый характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийских партизан.

По данным активистов подполья, из Курской области пытались убежать бойцы украинской теробороны, но их нашли заградительные отряды и нацгвардия. Дезертиры шли в сторону города Сумы.

По словам одного из подпольщиков, за последние дни свыше 20 военнослужащих теробороны ВСУ покинули позиции под Курском и отправились в Сумскую область.

Минобороны РФ докладывало, что за время операции в Курской области украинские силы потеряли свыше 30 000 военных.