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«Потоп столетия» случился в китайском Чжаоцине, пострадали до 300 тысяч человек

В провинции Чжаоцин в КНР случился «потоп столетия». Уровень воды поднялся до 55,22 метра, сообщает радио Sputnik .

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Был побит столетний рекорд по высоте. Уровень воды оказался на пять метров больше последней критической отметки.

По предварительной информации, пострадали от 190 до 300 тыс. китайцев в 19 округах. Были эвакуированы около 70 тыс. человек.

Получили повреждения 7,84 километра дамб и 8,98 километра дорог. Произошло подтопление 898,5 га сельскохозяйственных угодий.

Уничтожены 13 школ, 3 больницы. На местах работают 10 тыс. спасателей, 500 сотрудников подразделений оперативного реагирования.

Из-за наводнения Китай понес ущерб на сумму 41,26 млн юаней, или 448 млн рублей.