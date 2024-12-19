Потолок частично обвалился в Шатурском лицее после прорыва трубы

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Власти: детей эвакуируют из лицея Шатуры из-за сбоя в работе системы вентиляции

В новом корпусе «Перспектива» Шатурского лицея произошел сбой в работе системы вентиляции и отопления. Детей эвакуировали из здания, сообщил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

По его словам, на место уже прибыли коммунальные службы и аварийные бригады. Работу системы отопления восстановили. Теперь специалисты занимаются устранением последствий аварии.

«Все школьники выведены из здания, переданы родителям. Процесс обучения организован в дистанционном формате», — написал Прилуцкий в Telegram-канале.

В Telegram-канале «Типичная Шатура» распространяются видеоролики, снятые детьми. Судя по кадрам, вода льется прямо с потолка. Сам потолок частично обвалился. Школьники назвали происходящее «утренним душем».