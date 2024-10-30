сегодня в 14:39

На курском направлении продолжается операция по уничтожению украинских боевиков. За все время ее проведения подразделения противника потеряли свыше 28,3 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, с момента атаки на Курскую область ВСУ лишились 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS и т. д.

За сутки подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, ударив по украинцам у Дарьина, Нижнего Клина, Николаево-Дарьина, Новоивановки и Плехова. Также были отражены 8 контратак ВСУ.

Под удары армейской авиации и огонь артиллерии попали скопления личного состава и техники противника около Александрии, Викторовки, Гуева, Дарьина, Казачьей Локни, Колмаков и т. д.

Также ВС РФ атаковали районы сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервы украинской армии.