сегодня в 17:27

Потери ВСУ на донецком направлении достигли почти 4 тыс солдат за неделю

За неделю на донецком направлении потери в живой силе со стороны украинской армии составили свыше 3890 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Также ВСУ потеряли 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные уничтожили самоходную артустановку Paladin и 5 гаубиц М777 производства США, принадлежавших противнику. Еще ВСУ лишились 17 станций радиоэлектронной борьбы – «Нота», «Анклав», «Буковель-AD» и др.

Помимо этого, ВС России отразили 19 контратак украинских подразделений у Богдановки, Георгиевки, Победы, Красногоровки, Часова Яря и западнее Красного в ДНР.

Российская армия поразила 4 штурмовых и 10 механизированных бригад ВСУ около Андреевки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Максимильяновки, Миньковки, Парасковиевки, Спорного и Острого в ДНР.