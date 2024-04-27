Потери ВСУ на донецком направлении достигли почти 4 тыс солдат за неделю
Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
За неделю на донецком направлении потери в живой силе со стороны украинской армии составили свыше 3890 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также ВСУ потеряли 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии.
Кроме того, российские военные уничтожили самоходную артустановку Paladin и 5 гаубиц М777 производства США, принадлежавших противнику. Еще ВСУ лишились 17 станций радиоэлектронной борьбы – «Нота», «Анклав», «Буковель-AD» и др.
Помимо этого, ВС России отразили 19 контратак украинских подразделений у Богдановки, Георгиевки, Победы, Красногоровки, Часова Яря и западнее Красного в ДНР.
Российская армия поразила 4 штурмовых и 10 механизированных бригад ВСУ около Андреевки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Максимильяновки, Миньковки, Парасковиевки, Спорного и Острого в ДНР.