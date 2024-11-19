Потери Украины с начала СВО превысили 900 тысяч бойцов убитыми и ранеными

С начала российской спецоперации потери ВСУ составили порядка 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщает ТАСС .

Кроме того, число потерь противника в этом году превысило его суммарные потери за два первых года СВО.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который тогда был министром обороны РФ, сказал, что суммарные потери украинской армии с начала спецоперации составили более 444 тыс. человек. По данным сводок министерства, после этого противник на всех направлениях СВО потерял свыше 462,5 тыс. бойцов убитыми и ранеными.

Спецоперация ВС РФ проходит с 24 февраля 2022 года. О начале СВО объявил президент России Владимир Путин.