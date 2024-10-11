Посудомойку из СКР задержали в Москве за участие в террористической организации

Работавшую в одном из подразделений СКР посудомойку Александру Житенко задержали в Москве за участие в запрещенной террористической организации, сообщает « Коммерсант ».

Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ей вменяется участие в деятельности запрещенной организации «Артподготовка»*.

Житенко работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР им. Александра Невского. После задержания она проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Если выяснится, что женщина вменяема, ей предъявят обвинения в окончательной редакции. Адвокаты Житенко отрицают участие своей подзащитной в запрещенной организации.

В деле есть и другие фигуранты, в частности, ведущий специалист структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексей Демченко. Он также не признает свою вину. Защита попыталась добиться прекращения уголовного преследования, однако следствие не выявило для этого оснований.

Сотрудники ФСБ узнали об участии фигурантов в запрещенной организации от одного из активистов. Демченко и Житенко оставили под стражей до 25 декабря.

*Организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории России