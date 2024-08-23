Пострадавших при ЧП в суровикинской колонии доставили в Волгоград

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Раненых при нападении заключенных сотрудников суровикинской колонии доставили в больницы Волгограда, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН в течение дня переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде». — сказано в сообщении.

23 августа террористы захватил и ИК № 19 в Волгоградской области. Силовики провели успешную операцию по освобождению заложников и ликвидировали преступников.

Погибли четыре сотрудника службы, еще четверо пострадали.