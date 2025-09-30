Пострадали 98 человек: в Индонезии обрушилась школа-интернет
98 человек пострадали в результате обрушения школы-интернета в Индонезии
В Индонезии произошло обрушение здания школы-интерната Аль-Хозини. По данным Detik, пострадали 98 человек, сообщает RT.
ЧП произошло во время ремонтных работ на бетонной крыше. Она рухнула на школьников во время молитвы.
«98 человек были найдены живыми, трое погибли», — отмечается в сообщении.
В Telegram-канале RT было размещено видео, запечатлевшее безутешную женщину, оплакивающую трагедию у разрушенной школы в Индонезии.
Как передает CBC News, спасательные службы снабжали детей, оказавшихся в ловушке под завалами, кислородом и водой.
Выяснилось, что изначально старый молитвенный зал был двухэтажным, но впоследствии были незаконно надстроены еще два дополнительных уровня.
