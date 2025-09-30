Пострадали 98 человек: в Индонезии обрушилась школа-интернет

сегодня в 13:29

98 человек пострадали в результате обрушения школы-интернета в Индонезии

В Индонезии произошло обрушение здания школы-интерната Аль-Хозини. По данным Detik, пострадали 98 человек, сообщает RT .

ЧП произошло во время ремонтных работ на бетонной крыше. Она рухнула на школьников во время молитвы.

«98 человек были найдены живыми, трое погибли», — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале RT было размещено видео, запечатлевшее безутешную женщину, оплакивающую трагедию у разрушенной школы в Индонезии.

Как передает CBC News, спасательные службы снабжали детей, оказавшихся в ловушке под завалами, кислородом и водой.

Выяснилось, что изначально старый молитвенный зал был двухэтажным, но впоследствии были незаконно надстроены еще два дополнительных уровня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.