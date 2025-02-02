Постоялец львовской гостиницы взорвал СВУ в номере
Фото - © РИА Новости
В гостинице во Львове на Украине постоялец подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в полиции, это сделал 44-летний местный житель. Инцидент произошел на третьем этаже.
В результате произошедшего взрыва мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
По информации силовиков, в здании из-за взрыва повреждены двери и окна. Пострадал только подрывник.
В местных онлайн-сообществах написали, что пострадавший жил в отеле «Арена», именно там в одном из номеров взорвалась ручная граната.