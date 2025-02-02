Постоялец львовской гостиницы взорвал СВУ в номере

В гостинице во Львове на Украине постоялец подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в полиции, это сделал 44-летний местный житель. Инцидент произошел на третьем этаже.

В результате произошедшего взрыва мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По информации силовиков, в здании из-за взрыва повреждены двери и окна. Пострадал только подрывник.

В местных онлайн-сообществах написали, что пострадавший жил в отеле «Арена», именно там в одном из номеров взорвалась ручная граната.