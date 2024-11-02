Поставили на колени и угрожали: в Челябинске сняли видео избиения школьницы

В Челябинске 11-ти и 13-летние девочки избили 12-летнюю школьницу. Они заставили жертву встать на колени и извиняться на камеру, сообщает 74.RU .

Видео журналистам прислали несколько человек. Они рассказали, что на нем засветились ученики школы № 84 на улице Хохрякова. Якобы около здания учебного учреждения все и произошло. Но, как рассказал источник, знакомый с обстоятельствами происшествия, девочку избили возле ТРК «Горки».

Как уточнил один из читателей, девочка пострадала за то, что приставала к парню. Жертве угрожали электрошокером, а также поставили ее на колени и избили, обхаркали. Кроме того, злоумышленницы предупредили школьницу, чтобы она не писала на них заявление, иначе ей будет хуже.

В школе пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В полиции сообщили, что инцидент произошел 4 октября. Всех участников уже нашли и работают с их родителями. Дети не достигли 16-летнего возраста, поэтому работа ведется с ними и их законными представителями.

Две девочки, которые били жертву, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении родителей полицейские собирают материалы для привлечения их к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).