Поставила свечу за упокой: устроившая травлю однокурсников москвичка оштрафована

Студентка МГУ оскорбляла в интернете одногруппников, за что на нее подали в суд. Девушку оштрафовали на 9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Как пишет РИА Новости, всего пострадавших было двое. Одному одногруппнику девушка сначала писала гадости лично. Затем она стала публиковать посты, в которых публично оскорбляла юношу. В какой-то момент она даже написала, что «поставила свечку за его упокой».

Вторую пострадавшую девушка все время снимала на видео во время лекций. Студенты обращались в полицию, но возбуждать дело там не стали. В итоге им пришлось писать коллективное заявление.

По делу студентки МГУ состоялось судебное заседание. Девушку признали виновной в публичных оскорблениях (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Ей назначили административный штраф в размере 9 тыс. рублей. Сама девушка на заседание не явилась. Она также удалила свою страницу в соцсети.