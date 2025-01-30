Поссорился и устроил пожар: мужчина поджег бытовку со спящими людьми в Москве

На улице Академика Дыхне в Троицком округе столицы мужчина поджег строительную бытовку со спящими людьми, сообщает пресс-служба городского главка СКР.

В четверг фигурант в ходе распития алкоголя поссорился с двумя знакомыми мужчинами. После этого он вышел из помещения и через некоторое время поджег бытовку, где уже спали двое потерпевших. В результате инцидента мужчины скончались на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).

Следователи и криминалисты осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей инцидента. Подозреваемого в поджоге задержали. В ближайшее время его будут допрашивать.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, на месте работу правоохранителей координирует зампрокурора ТиНАО Игорь Савватеев. Расследование данного дела находится на контроле в прокуратуре.