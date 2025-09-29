Поспорившего из-за кофе покупателя «вырубили» броском банки в голову в Подольске

В подмосковном Подольске человек потерял сознание от удара банкой в голову в магазине популярной розничной сети, утверждает «Москвач» . По данным канала, пострадавший не поделил кофе с другим покупателем, после чего последний кинул товар прямо в оппонента.

Конфликт произошел между 32-летним и 40-летним мужчинами. Клиенты поспорили из-за банки с бодрящим напитком и начали оскорблять друг друга. Спор закончился, когда один из противников бросил банку прямо в голову другому — покупатель упал и потерял сознание.

В итоге у пострадавшего оказалась пробита голова. Его увезли в больницу, где привели в чувства и наложили швы на открытую рану.

Канал добавляет, что обидчику мужчины грозит до 2 лет заключения по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

