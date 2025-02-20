Посол России в Армении попал в аварию в Ереване

Посол России в Армении Сергей Копыркин из-за плохих погодных условий попал в ДТП в Ереване. В результате аварии он и его водитель получили легкие травмы, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«По причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль Посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что два автомобиля врезались друг в друга на 1-й Тверской-Ямской улице рядом с домом № 13, стр. 1, в Москве.