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Посол Гондураса в России умер в Москве

Глава министерства иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что в Москве скончался посол республики в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. При этом причины смерти дипломата не уточняются, сообщает РБК .

«Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье. <…> МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации, мы ценим соболезнования и внимание правительства России», — написал Рейна в соцсети X (бывший Twitter).

Также соболезнования по поводу смерти дипломата выразила президент Гондураса Сиомара Кастро. Она подчеркнула, что Сальгадо представлял страну с большим достоинством.

Сальгадо руководил дипмиссией в российской столице с 2022 года. С 2006 по 2009 годы являлся послом Гондураса на Кубе.

По данным SHOT, предварительной причиной смерти посла стало заболевание печени.

В феврале в фитнес‑клубе на северо-западе Москвы скончался сотрудник иранского посольства. Смерть дипломата наступила из-за отрыва тромба во время тренировки.