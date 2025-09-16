После убийства Кирка пожилой мужчина отвлек внимание от настоящего стрелка

Сотрудники полиции американского штата Юта через некоторое время после того, как правого активиста Чарли Кирка убили из винтовки, задержали пожилого мужчину. Сначала он говорил, что стрелял в политика, а потом признался — пытался отвлечь правоохранителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox 13, в распоряжении которого оказались документы полиции.

Сразу после убийства Кирка, 71-летний Джордж Зинн подошел к сотруднику полиции и заявил, что это он виноват в случившемся.

«Я в него выстрелил, теперь выстрелите в меня», — сказал пенсионер.

Сотрудник полиции не обнаружил оружия у Зинна. Мужчина сказал, что не раскроет, где оно находится.

После этого правоохранитель провел обыск пожилого, а затем заковал того в наручники. Зинн же просил «просто застрелить его».

Пенсионера привезли в участок. Там он попросил адвоката и сказал, что на самом деле не стрелял в Кирка. Мужчина заявил, что признался в убийстве для отвлечения внимания от настоящего преступника.

Затем Зинн сказал, что хотел стать мучеником за того, кто был убит. В полиции отметили, что из-за действий пенсионера расследование и поимка стрелка затянулись.

В 31-летнего Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в университете в Ореме в американском штате Юта. Он умер в больнице после ранения. Кирк поддерживал идеи президента США Дональда Трампа.