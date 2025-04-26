После пожара в храме в Белгородской области ВС РФ не могут спасти иконы
Фото - © Таисия Воронцова/РИА Новости
Угроза новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешает российским военным спасти иконы и другие святыни из храмового комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области. На данный момент спасти ценные вещи невозможно, об этом сообщила группировка войск «Север» ВС РФ, пишет РИА Новости.
Украина атаковала храмовый комплекс вечером 24 апреля, задействовав дрон, который сбросил взрывное устройство. Комплекс, который строили в течение 25 лет на пожертвования прихожан, полностью уничтожен.
После взрыва и пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей «Скорбящая» и обретения креста Господня.
После того, как ситуация нормализуется и полностью исчезнет угроза, уничтоженный храм могут восстановить. Об этом заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Ранее сообщалось, что деревянная копия священного города Иерусалима располагалась в 30 километрах от Валуек, на территории села Сухарево. Этот храмовый комплекс, воссозданный в Белгородской области на Михеевской горе, включал несколько важных элементов: Кувуклию Гроба Господня, Камень Помазания, часовни святой Марии Магдалины и Божией Матери, а также Храм Иоанна Предтечи с возвышающейся колокольней. Вся конструкция была выполнена исключительно из дерева, представляя собой уменьшенную версию библейского города.