После пожара в храме в Белгородской области ВС РФ не могут спасти иконы

Угроза новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешает российским военным спасти иконы и другие святыни из храмового комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области. На данный момент спасти ценные вещи невозможно, об этом сообщила группировка войск «Север» ВС РФ, пишет РИА Новости .

Украина атаковала храмовый комплекс вечером 24 апреля, задействовав дрон, который сбросил взрывное устройство. Комплекс, который строили в течение 25 лет на пожертвования прихожан, полностью уничтожен.

После взрыва и пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей «Скорбящая» и обретения креста Господня.

После того, как ситуация нормализуется и полностью исчезнет угроза, уничтоженный храм могут восстановить. Об этом заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Ранее сообщалось, что деревянная копия священного города Иерусалима располагалась в 30 километрах от Валуек, на территории села Сухарево. Этот храмовый комплекс, воссозданный в Белгородской области на Михеевской горе, включал несколько важных элементов: Кувуклию Гроба Господня, Камень Помазания, часовни святой Марии Магдалины и Божией Матери, а также Храм Иоанна Предтечи с возвышающейся колокольней. Вся конструкция была выполнена исключительно из дерева, представляя собой уменьшенную версию библейского города.