После массовой жестокой драки мужчина попал в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате жестокой массовой драки мужчина был помещен в реанимационное отделение. С заявлением в правоохранительные органы пришла его знакомая, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появилось видео драки. На опубликованных кадрах видно, как толпа мужчин, в том числе ногами, избивает пострадавшего.

В полиции знакомая пострадавшего сообщила, что обнаружила его дома в ванной комнате с многочисленными повреждениями и избитым лицом. Она вызвала скорую помощь, после чего его в срочном порядке госпитализировали в городскую больницу.

Согласно предварительным медицинским заключениям, у пациента зафиксированы травма черепа и головного мозга, сотрясение, кровоизлияние в субарахноидальное пространство, а также признаки отравления токсичными веществами.

В настоящее время его жизнь поддерживается в реанимации, врачи оценивают его здоровье как крайне тяжелое. В обстоятельствах случившегося теперь разбирается полиция.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.