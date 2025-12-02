После массового ДТП в Нижегородской области 106 человек разместят в гостиницах

После массового ДТП с автобусами на трассе М-12 106 человек разместят в гостиницах в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает ТАСС .

Отмечается, что тяжело пострадавших после ДТП нет, они в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Вечером 2 декабря в Нижегородской области произошла массовая авария с участием двух автобусов. Последствия ДТП, в котором пострадали минимум 14 человек, в том числе ребенок, попали на видео.

Предварительно известно, что на трассе М-12 столкнулись два автобуса с общим числом пассажиров более 100 человек, два грузовика и две легковушки. На месте происшествия работает Госавтоинспекция, которая перекрыла движение и разбирается в обстоятельствах случившегося.

