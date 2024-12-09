Посетители катка спасли женщину с ребенком из полыньи под Челябинском

На катке в Челябинской области «живой цепью» спасли женщину с ребенком

В Миасском округе Челябинской области посетители катка, собравшись в «живую цепь», спасли женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Челябинской области на озере Тургояк под лед провалились женщина и ребенок.

«На помощь пришли глава семейства и очевидцы. Соединившись в цепь тонущих достали», — сказано в сообщении ведомства.

На распространенных кадрах видно, как люди, держась друг за друга, вытаскивают из полыньи женщину и ребенка. При этом рядом продолжают кататься на коньках другие посетители.

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.