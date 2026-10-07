Посетителей эвакуируют из подмосковного ТРК «Рига Молл»

сегодня в 17:37

Днем в среду из торгово-развлекательного комплекса «Рига Молл» на Новой Риге вывели посетителей и сотрудников, сообщает «Осторожно, Москва» .

По предварительным данным, эвакуация может быть связана с поступившим сигналом о возможной угрозе ТРК. Есть и другая версия. Тревога может носить учебный характер.

Людей стали выводить из здания комплекса в районе 17:05–17:10. Информация по инциденту уточняется.

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