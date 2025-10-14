Портит двери и дерется: неадекватная арендаторша мстит за выселение из ЖК Москвы

В жилом комплексе в Лефортове квартиросъемщица на протяжении двух месяцев совершает враждебные действия по отношению к соседям из-за того, что собственник жилья потребовал ее выселения, пишет «Осторожно, Москва» .

Жители многоквартирного дома в ЖК «Символ» рассказали, что злоумышленница перемещается по этажам, повреждает дверные конструкции соседских квартир и создает тревожные ситуации для детей.

Неприятные ситуации стали возникать около месяца назад. Женщина, проживающая в одной из квартир, обиделась на арендодателя после его просьбы о выезде. Горожанка знала, что владелец квартиры живет в том же подъезде, что и она, но точный номер квартиры не знала, поэтому решила ломиться в каждую дверь посреди ночи. По словам соседей, она привела с собой неизвестного мужчину с целью запугивания. В результате ее действий было подано 4 заявления в правоохранительные органы.

Через месяц после того, как женщина отказалась подписать уведомление о прекращении действия договора, она перешла к активным мерам — совершила нападение с нанесением телесных повреждений на продавщицу в магазине, владельцем которого является арендодатель. Через несколько дней в подъезде дома она повысила голос на ребенка владельца жилья, а затем поместила пучок волос в замочную скважину соседской двери.

Жители дома регулярно обращаются в полицию, однако это не приносит желаемого результата. Сотрудники полиции заявляют, что действия соседки не содержат признаков уголовного преступления, а в случае эмоционального расстройства человека какие-либо меры воздействия невозможны.

В свободное от конфликтных ситуаций время женщина ведет политический блог в Telegram, где обещает решить проблемы в сфере ЖКХ в Москве и называет жителей дома пассивными людьми, готовыми мириться со всем.

