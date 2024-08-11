Попавшая в жилой дом в Курске украинская ракета взорвалась на подлете

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МЧС установило траекторию падения частей украинской ракеты на дом в Курске

Детонация украинской ракеты «Точка-У», которая попала в многоквартирный жилой дом в Курске, произошла ещев воздухе. Пиротехники изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба МЧС России.

Специалисты установили траекторию падения поражающих элементов. Так, сначала сбили 2 дерева, а затем попали в жилой многоквартирный дом.

«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами», — рассказал один из специалистов.

В настоящее время сотрудники МЧС изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов.

Прошедшей ночью сбитая средствами ПВО украинская ракета «Точка-У» попала в многоэтажку в Курске. В результате ЧП пострадали 15 человек, всего эвакуировали 30 жителей дома. От взрыва загорелись припаркованные около здания машины, при этом несущие конструкции дома не пострадали.