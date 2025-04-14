Попала в капкан: петербурженка висела 7 часов, запутавшись в гамаке для аэройоги
Девушка пострадала от гамака для аэройоги в Санкт-Петербурге
В Северной столице девушка пострадала во время занятий аэройогой дома. Петли перетянули все ее тело, сообщает пресс-служба Комздрава Санкт-Петербурга.
Первая петля стянулась на правом бедре жительницы города. Вторая оказалась рядом с поясницей.
Сама выбраться из такого «капкана» девушка не смогла. В результате ей пришлось висеть и 7 часов ждать мужа. Тело было сильно сдавлено.
Петербурженку доставили в Елизаветинскую больницу. Серьезных травм она не получила.