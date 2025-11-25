Попал под руку: пьяный москвич целился в сожительницу, а ударил ее ребенка

В квартире на улице Щорса в столице мужчина со всей дури ударил 7-месячного сына своей сожительницы, во время конфликта оба взрослых были пьяны, сообщает «МК: срочные новости» .

Малыш в это время сидел на руках у мамы, которая ругалась с кавалером на бытовую тему. Мужчине не нравилось, что в доме было грязно, а женщину не устраивало, что он уже две недели не может выбросить старый телевизор. Оба выпили много алкоголя.

В итоге ссоры взрослых в больнице оказался маленький ребенок. Он находится в тяжелом состоянии.

Московский СК по данному факту возбудил уголовное дело из-за умышленного причинения вреда здоровью ребенка. Агрессор говорит, что не заметил мальчика и целился в сожительницу.

