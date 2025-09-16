«Помощь наркозависимым»: буйный устроил драку на рейсе в Москву из-за футболки

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Оренбург — Москва из-за надписи на футболке соседки, которая гласила о помощи наркозависимым. Когда его попытался успокоить другой пассажир, началась драка, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на борту Boeing 737-800 компании Nordwind. Когда самолет начал снижаться, один из пассажиров, который был пьян, внезапно стал вести себя агрессивно. Он начал приставать к соседке, на футболке которой была надпись: «Помощь наркозависимым».

По словам девушки, неадеквату сильно не понравилась эта фраза. Он начал угрожать пассажирке и другим соседям. Другой пассажир попытался усмирить буйного мужчину, но между ними завязалась драка.

Исправить ситуацию попытались бортпроводники. Они указали на то, что во время посадки надо занять свои места и пристегнуть ремни.

Однако конфликт продолжился даже после того, как борт приземлился в аэропорту назначения. Пассажирам пришлось писать заявление в полицию.