«Помоги, я тону»: вскрылись жуткие детали гибели рэпера Ian Hopeless в Подмосковье

Рэпер Айаан Никифоров, более известный как Ian Hopeless, утонул в подмосковной реке Клязьме из-за холодных ключей, бьющих на дне водоема, считает его подруга София. По словам девушки, ее друг не смог удержаться на плаву, а она даже пыталась спасать его вместе с собакой, сообщает Life.ru .

София также рассказала, что за день до трагедии ей исполнилось 23 года. Компания, в которой был и Айаан, решила отметить праздник на природе, у реки.

«Я даже не знала, что есть такая вещь, как судорога. Мы уже дальше середины отплыли, <…> и он говорит: „Помоги мне, я тону“. Я к нему подплываю, пытаюсь со спины (взять — ред.), но он уже сам не в себе был, начал меня под воду загонять», — вспомнила девушка.

По словам Софии, она предлагала товарищу вернуться на берег, когда они еще были на середине реки, однако Айаан отказался. Вскоре рэпер начал идти ко дну, и девушка безуспешно пыталась его вытащить. В этот момент в воде с ними также находилась собака.

В Клязьме, где погиб музыкант, каждый день тонут и другие люди. Прибывшие к месту гибели Айаана спасатели достали со дна водоема, как утверждается в статье, еще несколько других трупов.