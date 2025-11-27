Помог вернуть смартфон: пассажир Мосметро задержал и передал полиции грабителя

сегодня в 12:29

Мужчина задержал и передал полиции грабителя в московском метро

Мужчина в метро Москвы поймал грабителя, который достал из сумки девушки смартфон и начал убегать. Затем злоумышленника передали полиции, сообщает « 112 ».

Пострадавшая тоже пыталась догнать грабителя. Однако в неподходящий момент споткнулась и упала.

Смартфон изъяли. На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (ст. 61 УК РФ).

На опубликованной записи видно, как из вагона метро выбегает мужчина, который что-то держит в руке. За ним бежит девушка. Затем она спотыкается. Злоумышленник убегает.

Грабителя преследует другой мужчина. Он поймал и задержал злоумышленника на эскалаторе. Затем передал его полицейским.

