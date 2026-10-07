Помог щенок: рыбак выжил после нападения медведицы в Приморье
В Чугуевском округе Приморского края 65-летний рыбак Владимир пережил нападение медведицы. Щенок помог ему вовремя заметить опасность, сообщает «Царьград».
Нападение произошло 27 сентября. Владимир отправился на рыбалку со щенком. Поведение собаки заставило мужчину обернуться на шум за спиной — в этот момент медведица набросилась на него. Схватка произошла в воде.
«Она как бешеная налетела на меня, сбила с ног», — рассказал пострадавший, чьи слова привел Telegram-канал Минздрава Приморского края.
Медведица покусала и поцарапала рыбака. Владимир на время потерял сознание, после чего зверь отступил. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина самостоятельно добрался до дома.
Местный фельдшер обработала рваные раны на лице, левой руке и бедре и вызвала скорую помощь. Бригада доставила пациента в Арсеньевскую городскую больницу. Медики провели первичную хирургическую обработку повреждений и госпитализировали его.
На следующий день офтальмолог осмотрел пострадавшие веко и левый глаз. Для выбора тактики лечения врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Краевой клинической больницы. Они оценивают состояние Владимира как удовлетворительное и продолжают наблюдение.
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