Помог щенок: рыбак выжил после нападения медведицы в Приморье

Нападение произошло 27 сентября. Владимир отправился на рыбалку со щенком. Поведение собаки заставило мужчину обернуться на шум за спиной — в этот момент медведица набросилась на него. Схватка произошла в воде.

«Она как бешеная налетела на меня, сбила с ног», — рассказал пострадавший, чьи слова привел Telegram-канал Минздрава Приморского края.

Медведица покусала и поцарапала рыбака. Владимир на время потерял сознание, после чего зверь отступил. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина самостоятельно добрался до дома.

Местный фельдшер обработала рваные раны на лице, левой руке и бедре и вызвала скорую помощь. Бригада доставила пациента в Арсеньевскую городскую больницу. Медики провели первичную хирургическую обработку повреждений и госпитализировали его.

На следующий день офтальмолог осмотрел пострадавшие веко и левый глаз. Для выбора тактики лечения врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Краевой клинической больницы. Они оценивают состояние Владимира как удовлетворительное и продолжают наблюдение.

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