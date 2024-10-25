сегодня в 15:18

Помещения с магазинами вспыхнули в доме на северо-западе Москвы

Пожарные тушат возгорание в стилобатной части 17-этажного дома в столичном районе Митино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Огонь охватил помещения по адресу: ул. Дубравная, д. 40. В них находятся магазины и аптеки.

Из объятого огнем здания самостоятельно эвакуировались 5 человек. По словам администрации, внутри больше никого нет.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует кадры с места происшествия. На них видно, как из помещения валит густой черный дым.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.