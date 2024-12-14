Пользователи соцсетей считают, что OpenAI убила экс-сотрудника из-за компромата

NYP: труп бывшего сотрудника OpenAI нашли в его квартире в Сан-Франциско

Труп 26-летнего бывшего работника американской компании OpenAI Сухира Баладжи нашли в его квартире в Сан-Франциско. Он на публике заявлял, что компания нарушает закон об авторском праве и планировал доказать это в суде, сообщает Mash со ссылкой на материал New York Post (NYP).

Труп Баладжи обнаружили 26 ноября. Сейчас американская полиция заявила, что мужчина совершил самоубийство. Однако пользователи соцсетей не поверили — они считают, что программиста убили.

Баладжи начал работать в OpenAI в 2020 году. Он обучал ChatGPT, однако через некоторое время разочаровался в проекте и ушел из компании.

Осенью 2024 года Баладжи сказал, что компания OpenAI игнорирует закон об авторском праве. Она учит нейросеть писать, давая изучать работы программистов, журналистов, а также писателей.

Баладжи отмечал, что такой подход наносит урон бизнесу. Впоследствии он может уничтожить рынок интеллектуальной собственности. Это привело к большому количеству исков к OpenAI и шумихе в средствах массовой информации.

18 ноября, за восемь суток до гибели, СМИ The Times написало, что имеющиеся у Баладжи документы уникальны. Их планировали использовать в суде против OpenAI.

Однако до рассмотрения Баладжи не дожил и «внезапно» умер.