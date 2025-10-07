Полыхает крыша: чайхана загорелась на западе Москвы

сегодня в 22:12

На Большой Очаковской улице в столице во вторник вечером произошло возгорание в здании чайханы, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети появились кадры пожара, разгоревшегося в придомовой постройке — именно там расположено заведение.

На видеозаписи видно, что огнем охвачен деревянный обрешетник крыши строения. Языки пламени вырываются наружу, в небо поднимается густой черный дым.

По словам очевидцев, причина пожара — взрыв газового баллона. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, они ликвидировали возгорание. Данные о пострадавших отсутствуют.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.