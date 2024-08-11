Полуголый мужчина забрался на Эйфелеву башню перед церемонией закрытия Олимпиады

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SHOT: мужчина забрался на Эйфелеву башню перед церемонией закрытия Олимпиады

В Париже полуголый неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню перед церемонией закрытия Олимпийских игр, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина уже успел забрался на большую высоту и продолжает подниматься по металлическим конструкциям главной достопримечательности французской столицы.

Очевидцы заметили «альпиниста» в районе олимпийских колец, расположенных в середине Эйфелевой башни. В связи с инцидентом посетителей башни не выпускали более получаса.

Правоохранительные органы были вынуждены эвакуировать людей вокруг символа Парижа. В настоящее время мужчину задержали и выясняют его намерения.

XXXIII летние Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа, сегодня был заключительный день.