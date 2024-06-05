Полуголый мужчина кинулся под машину, а потом прыгнул в Москву–реку и уплыл

В столице полуголый мужчина кинулся под Jaguar, после чего прыгнул в Москву-реку и уплыл, сообщает Baza.

По словам водителя, на светофоре на Народной улице к нему на капот запрыгнул неизвестный мужчина в одних шортах. Он начал выкрикивать что-то непонятное, затем направился в сторону реки.

В конце неизвестный прыгнул в воду. Мужчина переплыл реку и вышел из воды уже без шорт.

Очевидцы отмечают, что гражданин, возможно, находился в состоянии измененного сознания.