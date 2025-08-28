В Орске Оренбургской области полуголый мужчина крепкого телосложения избивал полицейских в местном отделении — он по очереди колотил сотрудников, пока они наблюдали за происходящим и не давали ему силовой отпор. По данным «Урал56.Ру» , агрессор якобы сожительствует с женщиной-руководителем участка, в котором он бил силовиков.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как лысый мужчина без футболки агрессивно заходит в комнату с минимум тремя полицейскими и начинает бить одного из них. В это время за нападением наблюдают двое других правоохранителей, стоящих рядом. Один из них, судя по всему, пытался словесно остановить агрессора, но попытки оказались безуспешными.

После этого нападавший «переключился» на третьего полицейского, который наблюдал за всем со стороны. Он пнул сотрудника, схватил его за шею, прижал к стене и бросил на пол. Далее качок снова начал избивать мужчину, на которого он напал в начале видео, и стал наносить ему удары по голове. В это время его пытался остановить второй страж порядка, который с самого начала что-то объяснял нападавшему.

На следующий день после случившегося уральца, избивавшего полицию в отделе, жестко задержала Росгвардия. Журналисты также получили видео, как татуированный «боец» после задержания извинялся перед правоохранителями, которых избил накануне.

По предварительной информации издания, бритый мужчина напал на полицейских из-за того, что ему якобы не понравилось, как правоохранители говорили с ним по телефону.

«По информации „Урал56.Ру“, напавший на отдел полиции в Орске, является сожителем одного из руководителей (женщины) данного же отдела полиции. Официально эта информация не подтверждена», — утверждает издание.