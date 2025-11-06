Полугодовые лесные пожары потухли в Кузбассе

сегодня в 19:38

В лесах Кузбасса официально завершен напряженный сезон лесных пожаров. Первый инцидент с возгоранием в лесных массивах области был зафиксирован 10 апреля, а финальную точку в ликвидации последнего очага поставили только 30 октября, сообщает Сiбдепо .

По данным экспертов, противостояние с огнем длилось почти шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-центр министерства лесного комплекса и охраны окружающей среды Кузбасса в социальных сетях.

Победу над огнем обеспечило современное оборудование, поступившее в регион в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В скором времени эксперты проведут рабочее совещание, где тщательно проанализируют все эпизоды борьбы с огненной стихией, подведут итоги прошедшего периода и сформируют задачи на будущие сезоны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.