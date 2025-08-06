Получили ожоги роговицы: работники травмировались на нижегородской птицефабрике

Семь сотрудников птицефабрики в Нижегородской области получили травмы за 2 дня

В течение двух дней сразу 7 сотрудников Павловской птицефабрики травмировались на работе. Некоторые из них получили ожоги роговицы глаз, но что именно произошло, пока неизвестно. Руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес взял на контроль ход выяснения всех обстоятельств случившегося, сообщает ИА «Время Н» .

Предварительно известно, что семь человек получили травмы, у большинства из них диагностировали ожоги роговицы глаз. При этом работодатель скрыл от Гострудинспекции случившееся, нарушив Трудовой кодекс России.

«Дал поручение выяснить все подробности. Необходимо понять, что послужило причиной данных случаев, и обязать работодателя принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного», — заявил Мошес.

При этом Мошес отметил, что его тревожит факт нежелания работодателя сообщать о происшествии. С чем это связано, также выясняется компетентными специалистами.