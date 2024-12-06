Полтонны кокаина из Перу за 1,5 млрд рублей перехватили в России
Таможня РФ и ФСБ перехватили полтонны кокаина из Перу в Евросоюз
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Российские таможенники и сотрудники ФСБ перехватили 570 кг кокаина, который направлялся из Перу в Евросоюз, сообщает Mash.
Наркотик просто лежал в грузовом контейнере. Рыночная стоимость найденного порошка достигает 1,5 млрд рублей.
Были задержаны 2 члена колумбийского картеля «Кали». Они приехали в РФ, чтобы наблюдать за перевозкой кокаина. Члены картеля получали груз в России, переупаковывали на складе в Подмосковье и отправляли в ЕС.
При этом в розницу цена партии наркотика может превышать 5,5 млрд рублей. Схему перевозки порошка отслеживали несколько лет.
На опубликованном видео показан тот самый контейнер с кокаином и допрос членов картеля. Наркотик был упакован в брикеты, обмотанные желто-черной лентой с надписью KIA.