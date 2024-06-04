Польского посла разыскивают за нарушение правил дорожного движения в Екатеринбурге
SHOT: кортеж посла Польши в России пересек двойную сплошную в Екатеринбурге
Правоохранительные органы разыскивают польского посла в России Кшиштофа Краевского. Кортеж дипломата проехал через двойную сплошную в Екатеринбурге, сообщает SHOT.
На кадрах видно, как Toyota Land Cruiser и два микроавтобуса Volkswagen c дипломатическими номерами разворачиваются на Режевском тракте, пересекая двойную сплошную. При этом один из автомобилей продолжил движение по встречной полосе.
Сотрудники Госавтоинспекции изучают видеозапись и проводят проверку.
Польский посол прибыл в Екатеринбург 3 июня с неофициальным визитом. Краевский посетил мемориал ссыльным полякам под Режем.