Польские военные открыли огонь друг по другу на границе с Беларусью

Солдаты из Польши подстрелили друг друга во время передачи оружия

В оперативном командовании видов вооруженных сил Польши рассказали, что польские военнослужащие были ранены на границе с Беларусью в процессе передачи оружия своим сослуживцам во время смены поста, сообщает Sputnik .

Инцидент произошел в Подляском воеводстве, неподалеку от Новой Луки.

Во время передачи огнестрельного оружия в процессе смены поста произошли несанкционированные выстрелы из табельного оружия, в результате чего солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу.

В оперативном командовании уточнили, что военнослужащего на вертолете скорой помощи доставили в госпиталь в Белостоке. В результате ЧП пострадал еще один солдат из того же подразделения.

Военнослужащий получил травму пальца. Ему была предоставлена первая помощь на месте, после чего его доставили в больницу в Хайнувке для получения медпомощи.

В оперативном командовании вооруженных сил Польши заверили, что жизни обоих солдат ничего не угрожает и что в данном инциденте не участвовали посторонние лица. Военная полиция проводит расследование на месте ЧП.

В настоящее время на границе между Польшей и Беларусью, помимо пограничников, также осуществляют охрану военные. Они имеют право на применение огнестрельного оружия в целях самозащиты.