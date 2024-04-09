Польская полиция заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин

В Варшаве полиция расследует дело об убийстве четырех мужчин, по подозрению в преступлении задержаны семь человек, среди которых есть украинцы, пишет РИА Новости .

Изувеченные тела мужчин обнаружили в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовского. По данным польской полиции, троих погибших они нашли под грудами мусора на разных этажах здания, а четвертого обнаружили закопанным во дворе.

Полиция разбирается в обстоятельствах дела. Уже задержаны семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди задержанных есть не только граждане Польши, но и Украины. Все они какое-то время жили в заброшенном здании.

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