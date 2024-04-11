Польша подняла в воздух свои истребители из-за активности российской авиации

Оперативное командование ВС Польши отметило, что было решено поднять в воздух несколько самолетов из-за активности российской дальней авиации, сообщает «Царьград».

По словам командования, ситуация находится под контролем.

Помимо этого, поляков предупредили, что в некоторых регионах страны может наблюдаться сильный шум.

Активность российской авиации неудивительна: всю ночь и утро наносятся удары по украинской критической инфраструктуре.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.