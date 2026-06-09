Польша изъяла почти тонну героина в кирпичах на 60 млн долларов

Польские силовики нашли в порту Гдыня почти тонну героина, спрятанного в декоративном кирпиче. Груз оценили в 60 млн долларов, сообщает «Царьград» .

Контейнер прибыл морем из Объединенных Арабских Эмиратов. Преступники спрятали наркотик внутри партии декоративного кирпича, рассчитывая скрыть его среди обычного стройматериала.

Силовики проверили контейнеры рентгеновским оборудованием после наводки от британских налоговиков. Reuters со ссылкой на власти Польши передает, что стоимость партии составила почти 220 млн злотых, или около 60 млн долларов.

«Мне не нужно рассказывать вам, что произойдет, если такое количество этого ужасного наркотика попадет на польский рынок», — заявил министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

Полиция задержала троих граждан Польши, которых связывают с организацией канала поставки. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в последние годы поток запрещенных веществ в Европу вырос из-за увеличения производства и спроса.

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