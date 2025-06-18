Полосатый нелегал: тигренок живет в доме с тремя детьми в Подмосковье

На территории частного дома в городском округе Пушкинский без специального разрешения живет 10-месячный тигренок, по данному факту началась проверка, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором был зафиксирован факт проживания дикого животного на территории дома в одном из СНТ в селе Царево. Выяснилось, что в этом доме живут трое детей.

Хозяева детеныша не предоставили никаких документов, подтверждающих законность владения им. Кроме того, они отказались добровольно отдать тигренка.

После этого сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора предприняли меры, чтобы изъять маленького хищника и передать его в спецорганизацию для дальнейшего обследования и содержания.

Тигр включен в перечень видов животных, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).