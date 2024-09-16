Полный Anhui: в РФ нашли партию куры из Китая, зараженную листериями
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Россельхознадзор обнаружил бактерии листерии в партии мяса кур, привезенной из Китая, сообщает Mash.
Зараженную курятину нашли в поставках, организованных компанией Foods (Anhui) Company Limited. Надзорное ведомство решило проверить продукцию, взяло одну упаковку на анализ, где и выяснились неприятные вещи.
Эти бактерии — возбудители листериоза, инфекции, которая вызывает понос, рвоту, у беременных повышает вероятность выкидыша и мертворождения. Особенно она опасна для младенцев, пожилых, онкобольных, диабетиков и всех тех, у кого снижен иммунитет. Возможен летальный исход.
Инкубационный период у листериоза может длиться до 90 дней. Заражение инфекцией, кроме птицы, чаще всего происходит через молоко, мясо и корнеплоды. Заболеть можно, употребив продукты, которые плохо термически обработали.
Всю партию курицы изъяли, над поставками FCL теперь будут пристально наблюдать. Известно, что компания с 2019 года поставляет в Россию филе грудки.