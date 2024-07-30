сегодня в 15:40

«Полная деградация»: женщина испражнилась на пол в магазине «Дикси» в Солнечногорске

Неизвестная женщина облегчилась прямо на пол в продуктовом магазине «Дикси» в Солнечногорске Московской области, видео опубликовал Telegram-канал « Око Солнечногорска ».

Инцидент произошел на улице Красной. На записи с камер видеонаблюдения видно, как женщина проходит почти в центр зала, садится на корточки и облегчается.

В один момент в помещение входит другая женщина. Она увидела акт дефекации и ушла в другую часть магазина.

Пользователи в соцсетях отметили, что поведение женщины выходит за рамки допустимого.

«Тряпку ей с ведром и мыть весь магазин целый месяц. Или штраф огромный, вообще уже полная деградация», — отметил один из пользователей.